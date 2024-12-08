إقبال على شراء واستبدال eSIM: التفعيل في 5 دقائق واحذر هذا الخطأ

كتبت- آية محمد:

خمس دقائق، هي كل ما استغرقته محررة مصراوي لتفعيل شريحة eSIM في أحد فروع شركات المحمول، لكن الأمر لا يخلو من بعض الأخطاء التي قد تكلفك شراء الشريحة من جديد، وفق ما رصدنا من شهادات مواطنين.

توجهت محررة مصراوي، اليوم الأحد، لتبديل شريحتها القديمة إلى شريحة eSIM، ولم تأخذ العملية وقتًا طويلا، حيث طلب موظف خدمة العملاء أصل البطاقة و300 جنيه فقط لتبديل الشريحة، ثم أعطاها رمز الاستجابة السريعة QR code، ومسحته بواسطة هاتفها المحمول وبذلك فُعلت الشريحة على هاتفها ولم تأخذ الإجراءات سوى خمس دقائق.

وأحدثت تقنية الشريحة المدمجة eSIM التي تم إطلاقها مؤخرًا في السوق المصري ضجة كبيرة بين المستخدمين، حيث تتيح لهم مرونة كبيرة في استخدام الهواتف الذكية، وتتميز هذه الشريحة بأنها جزء مدمج في اللوحة الأم للجهاز، مما يلغي الحاجة إلى الشريحة التقليدية التي يمكن إزالتها وتركيبها يدويًا، وبعد إطلاقها استقبلت شركات المحمول عدد كبير من المواطنين يريدون استبدال شرائحهم القديمة بشريحة eSIM.

ولشريحة eSIM عدة مميزات منها إمكانية استخدام أكثر من رقم على نفس الشريحة وذلك ما يدفع المواطنين لأستبدال شرائحهم القديمة بتلك الشريحة، وعند سؤال محمود علي، أحد العملاء الذين التقاهم مصراوي في أحد فروع شركات المحمول عن تجربته، قال أن شريحة eSIMحلت مشكلته مع هاتفه، لأنه يملك هاتف أيفون ولا يستطيع وضع أكثر من شريحة به حيث يتوفر به مكان واحد لوضع شريحة واحدة، فقام بتفعيل شريحة eSIM حتى يستطيع تفعيل أكثر من رقم على نفس الشريحة وذلك بدلًأ من أن يشتري هاتف جديد.

وأضاف علي، أنه كان بحاجة إلى أكثر من رقم حيث أنه يحتاج رقم للعمل ورقم أخر خاص لأسرته وأصدقائه.

ويقول أحمد إبراهيم، أحد العملاء الذين التقاهم مصراوي بمقر الشركة، إنه ارتكب خطأ كبير أثناء تحويل شريحته القديمة لشريحة eSIM.

وأضاف إبراهيم، أنه كان متحمسًأ لخوض تلك التجربة وأنه كان بحاجة لتلك الخطوة ولكن حدث شيئًا خيب أماله، حيث أنه عند مسحه للـ QR code لتفعيل الشريحة لم تُفعل على هاتفه وعندما تحدث مع موظف خدمة العملاء أوضح له أنه مسح الـ QR code بشكل خاطئ.

وأوضح إبراهيم، أنه لم يستخدم الإنترنت عن طريق الواي فاي ولكنه كان يستخدمه عن طريق بيانات الهاتف، وللأسف لا يستطيع مسح الـ QR code مرة أخرى حيث أنه لا يمكن مسحه سوى مرة واحدة ولتفعيل الشريحة يجب أن يقوم بدفع 300 جنيه مرة أخرى مثله مثل الذي يفعل الشريحة من جديد.

ونصح ابراهيم، من يريد تفعيل شريحةeSIM أن يتأكد من اتصال هاتفه بالإنترنت عن طريق الواي فاي وليس بيانات الهاتف.