بنوك استثمار تعيد تقييم وطنية وصافي تمهيدا لطرحهما بالبورصة

كتب- مصراوي:

تعمل بنوك استثمار على إعادة تقييم شركتي وطنية للخدمات البترولية والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي" المصريتين للتجهيز والطرح في البورصة في الربع الأول من العام المقبل، وفق ما قالته مصادر لـ “العربية Business".

كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال الأربعاء، إنه من المقرر الإعلان عن طرح من 4 إلى 5 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.

وأعلنت الحكومة المصرية قبل عامين عن طرح شركتي "وطنية" للخدمات البترولية و"صافي" التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ضمن برنامج حكومي تضمن عشرات الشركات تستهدف الحكومة التخارج الجزئي أو الكلي منها سواء عبر الطرح العام في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي.

وتعمل الحكومة المصرية على إنجاز برنامجها لطروحات الشركات خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس الماضي.

وخلال الأيام الماضية تم الطرح العام لحصة 30% من المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، وتم جمع نحو 4.57 مليار جنيه تقريبا، وفقا للسعر النهائي للطرح البالغ 13.85 جنيها.

وتأسست شركة "وطنية" عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات، وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات "شل" و"موبيل" لإكتساب ونقل الخبرة، ومنذ عام 2002 بدأت الشركة إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم "وطنية".

ووقّع صندوق مصر السيادي في فبراير 2020 اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لخصخصة بعض أصوله ومنها الوطنية للبترول، وكان ذلك في إطار توجيهات بطرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة المصرية.

ووفق موقع الشركة، يبلغ عدد المحطات العاملة حالياً نحو 255 محطة، بخلاف 20 محطة تحت الإنشاء، إضافة إلى 25 محطة أخرى ضمن خطط الشركة، ليصل عدد المحطات إلى 300 محطة.

أما شركة "صافي " فتأسست عام 1996 بواحة سيوة بهدف التنمية وتوفير فرص عمل للشباب وإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية وزيت الزيتون، وتضم الشركة 3 مصانع، مصنع لإنتاج المياه الطبيعية المعبأة بطاقة 50 مليون زجاجة سنويا بسعات مختلفة وفى عام 2009 قامت الشركة بإضافة خط إنتاج جديد من العبوات سعة 220 مللى لتر – 330 مللى لتر.

كما تملك الشرك مصنعا لإنتاج وتعبئة زيت الزيتون البكر الممتاز (إكسترا فيرجن) بطاقة تخزينية 600 طن سنويا، وعام 2013 تم إضافة خط إنتاج وتعبئة زيت الزيتون بطاقة 2 طن في الساعة شامل معمل تحاليل للعينات.

ولديها مصنع ثالث لإنتاج وتعبئة المخللات بطاقة 200 طن سنويا، وأنشأت24 منفذا لبيع منتجاتها بالقاهرة الكبري.