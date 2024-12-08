حديد عز تطلب الشطب الاختياري من البورصة وتحدد سعر السهم

كتبت- دينا كرم:

قررت شركة حديد عز قيامها بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وفق إفصاح لها اليوم للبورصة.

وأوضحت أنه سيتم أيضا شراء الدائنين المرتهنين وفقا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية، وفق إفصاح الشركة المرسل إلى البورصة اليوم.

والتزمت الشركة، وفق الإفصاح، أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين، بأعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق، والبالغ 118.98 جنيه للسهم، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال 3 أشهر السابقة والبالغ 108.19 جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.

وأضافت الشركة في بيانها أنه تم تكليف شركة BDO كيز، للاستشارات المالية، بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، إعمالا لنص المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وفي ضوء الموارد المتاحة للشركة لإتمام تنفيذ عملية الشطب الاختياري، فقد وافق المجلس بالإجماع على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ 120 جنيها للسهم.

وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقا للمادة 55 من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وإلغاء الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.