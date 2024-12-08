أوراسكوم للتنمية توضح صلتها بشأن استحواذ "سميح ساويرس" على مشروع سياحي بالمغرب

كتبت- منال المصري:

أوضحت شركة أوراسكوم للتنمية مصر حقيقة الأخبار المتداولة بشأن استحواذ سميح ساويرس على مشروع سياحي في المغرب.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم للبورصة المصرية إن الأخبار المنشورة في إحدى المواقع الإخبارية بشأن "سميح ساويرس يبدأ الاستحواذ على مشروع سياحي في المغرب ليس له أي علاقة أو صلة بالشركة وأن أوراسكوم للتنمية ليست طرفا في أي مفاوضات.