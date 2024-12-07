بعد زيادتها.. أسعار باقات الإنترنت المنزلي لـ "إي آند"

كتبت- آية محمد:

حصلت شركات المحمول في مصر على موافقة مبدئية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار خدماتها، ورفعت شركة "إي آند" مصر أسعار باقات الإنترنت المنزلي، وجاءت أسعار الباقات كالتالي:

سرعة تصل إلى 30 ميجا:

140 جيجا بايت بسعر 239.4 جنيه شهريًا

200 جيجا بايت بسعر 330.6 جنيه شهريًا

300 جيجا بايت بسعر 490.2 جنيه شهريًا

600 جيجا بايت بسعر 969 جنيه شهريًا

سرعة تصل إلى 70 ميجا:

250 جيجا بايت بسعر 604.2 جنيه شهريًا

سرعة تصل إلى 100 ميجا:

250 جيجا بايت بسعر 798 جنيه شهريًا

500 جيجا بايت بسعر 1185.6 جنيه شهريًا

سرعة تصل إلى 200 ميجا:

1000 جيجا بايت بسعر 2006.4 جنيهًا شهريًا

وتلك الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي قدرها 14%.