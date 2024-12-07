بعد تطبيق الزيادة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت المنزلي لفودافون

كتبت- آية محمد:

حصلت شركات المحمول في مصر على موافقة مبدئية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار خدماتها، ورفعت شركة فودافون مصر أسعار باقات الإنترنت المنزلي، وجاءت أسعار الباقات كالتالي:

باقة الـ 30 ميجا - 140 جيجا بسعر 239.4 جنيه.

باقة الـ 30 ميجا - 200 جيجا بسعر 330.6 جنيه.

باقة الـ 30 ميجا - 300 جيجا بسعر 490.2 جنيه.

باقة الـ 30 ميجا - 600 جيجا بسعر 969 جنيه

باقة الـ 70 ميجا - 300 جيجا بسعر 695.4 جنيه.

باقة الـ 100 ميجا - 300 جيجا بسعر 889.2 جنيه.

باقة الـ 100 ميجا - 600 جيجا بسعر 1402.2 جنيه.

باقة الـ 200 ميجا - 1000 جيجا بسعر 2006.4 جنيه.

وتلك الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي قدرها 14%.