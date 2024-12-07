تبدأ من 239.4 جنيه.. أسعار باقات الإنترنت المنزلي لـشركة "أورنج" بعد الزيادة

حصلت شركات المحمول في مصر على موافقة مبدئية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآونة الأخيرة لزيادة أسعار خدماتها، ورفعت شركة أورنج مصر أسعار باقات الإنترنت المنزلي، وجاءت أسعار الباقات كالتالي:

سرعة 30 ميجا:

باقة هوم 210 التي توفر 140 جيجا بسعر 239.4 جنيه

باقة هوم 290 التي توفر 200 جيجا بسعر 330.6 جنيه

باقة هوم 360 التي توفر 250 جيجا بسعر 410.4 جنيه

باقة هوم 420 التي توفر 300 جيجا بسعر 478.8 جنيه

باقة هوم 680 التي توفر 500 جيجا بسعر 775.2 جنيه

باقة هوم 1040 التي توفر 750 جيجا بسعر 1185.6 جنيه

سرعة 70 ميجا:

باقة هوم 520 التي توفر 250 جيجا بسعر 529.8 جنيه

باقة هوم 1040 التي توفر 600 جيجا بسعر 1185 جنيه

باقة هوم التي توفر 1200 جيجا بسعر 1778.4 جنيه

سرعة 100 ميجا:

باقة هوم 700 التي توفر 300 جيجا بسعر 798 جنيه

باقة هوم 880 التي توفر 400 جيجا بسعر 1003.2 جنيه

باقة هوم 1230 التي توفر 600 جيجا بسعر 1402.2 جنيه

سرعة 200 ميجا:

باقة هوم 1760 التي توفر 1000 جيجا بسعر 2006 جنيه

وتلك الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي قدرها 14%.