بعد الزيادة الرسمية.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة لشركة we- صور

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we، عن رفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي، تزامنا مع مطالب شركات المحمول بزيادة أسعار خدماتها لتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها.

وحصلت شركات المحمول في مصر على موافقة مبدئية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآونة الأخيرة لزيادة أسعار خدماتها.

وبدأت شركات المحمول الجمعة، في تطبيق زيادة على أسعار كروت الشحن الفكة، وشملت التعديلات إلغاء كارت الفكة فئة 10 جنيهات وتحديث فئات الكروت الأخرى.