الإحصاء: 217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج خلال 10 أشهر

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والنرويج إلى 217 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 204 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف البيان، أن حجم الصادرات المصرية إلى النرويج بلغت 15 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 202.

وارتفع حجم الواردات المصرية من النرويج إلى 202 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

وجاءت أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى النرويج خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024، هي:

1. نفايات صناعة الاغذية، أغذية حيوانات بقيمة 7 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 4 مليون دولار.

3. سجاد واغطية ارضيات بقيمة 1.0 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.0 مليون دولار.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من النرويج خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024

1. اسماك وقشريات ورخويات بقيمة 65 مليون دولار.

2. خامات معادن بقيمة 38 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 16 مليون دولار.

4. أسمدة بقيمة 15 مليون دولار.

5. خشب ومصنوعاته بقيمة 11 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر 26.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 11.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.9مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات النرويجيين العاملين في مصر 481 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 768 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .