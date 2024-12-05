الأسعار الجديدة.. شركات المحمول ترفع أسعار كروت الفكة

القاهرة- مصراوي:

عدلت شركات المحمول، أسعار كروت "الفكة" الفئات الصغيرة، مسبقة الدفع، وفق ما أكدت مصادر متفرقة لمصراوي.

وأكدت المصادر أن الزيادة تشمل كروت الفكة فقط، ولا تشمل كروت الرصيد التي بقت كما هي.

وبحسب المصادر، فإن سعر الكارت فئة 10 جنيهات، الذى كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، أصبح الآن بسعر 13 جنيها ويعطي رصيد 9.1 جنيه.

أما الكارت فئة 12.5 جنيه، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 8.8 جنيه، ارتفع سعره ليصل إلى 16.5 جنيه ويعطي رصيد 11.55 جنيه.

والكارت فئة 15 جنيها، الذي كان يمنح رصيدًا قدره 10.5 جنيه، أصبح بسعر 19.5 جنيه ويعطي رصيد 13.65 جنيه.

الكارت فئة 20 جنيها، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 14 جنيه، ارتفع سعره إلى 26 جنيها ويعطي رصيد 18.2 جنيه.

الكارت فئة 29 جنيها، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، أصبح الآن بسعر 38 جنيها ويعطي رصيد 26.6 جنيه.