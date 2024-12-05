"أوبك+" يرجئ زيادة إنتاج النفط حتى أبريل

كتبت- دينا كرم:

أعلن تحالف "أوبك +" تأجيل خطته لزيادة الإنتاج النفطي التي كانت مقررة في يناير 2025، خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتحالف اليوم، وفق بيان منشور على موقعه الإلكتروني.

عقدت دول "أوبك+"، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، اجتماعاً افتراضياً على هامش الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لدول "أوبك" والدول غير الأعضاء.

وقرر تحالف أوبك بلس تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025.

وستتم بعد ذلك عملية التخلص التدريجي من هذه التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر 2026، لدعم استقرار السوق، وفق بيان من التحالف.