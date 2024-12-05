بالأسعار.. قائمة الهواتف التي تدعم شريحة eSIM

كتبت- دينا كرم:

من اليوم، تبدأ شركات المحمول الأربعة "فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات "WE" بيع الشريحة الرقمية eSIM بعد اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم إطلاق تقنية الشريحة المدمجة eSIM في السوق المصري، وذلك بعد استكمال مشغلي المحمول الأربعة لكافة الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل الخدمة.

وستوفر شركات الاتصالات شريحة eSIM بسعر 270 جنيها، وتتوافق مع بعض أنواع الهواتف الذكية الجديدة ولا يمكن تفعيلها في هاتف قديم حيث أنها ستكون مدمجة في الهاتف.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أنواع هواتف المحمول وأسعارها التي تدعم الشريحة الجديدة " eSIM ":

هواتف iPhone آيفون التي تدعم eSIM

iPhone XS: بسعر 14.303 جنيه.

iPhone XS Max: بسعر 19800 جنيه.

iPhone 11: بسعر24900جنيه.

iPhone 11 Pro:

iPhone 11 Pro Max: بسعر 23.699 الف جنيه.

iPhone SE(2020):

iPhone 12 Mini: بسعر 27.599 جنيه.

iPhone 12: بسعر 22.999 جنيه.

iPhone 12 Pro بسعر: 21 ألف جنيه.

iPhone 12 Pro Max بسعر: 23.499 جنيه.

iPhone 13 Mini بسعر: 27.259 جنيه.

iPhone 13 بسعر: 25.749 جنيه.

iPhone 13 Pro: بسعر 29.999 جنيه.

iPhone 13 Pro Max: بسعر 61.249 جنيه.

iPhone SE(2022): بسعر يبدأ من 15 ألف جنيه.

iPhone 14: بسعر 34.100 جنيه.

iPhone 14 Plus: بسعر 45.500 جنيه.

iPhone 14 Pro: بسعر 54.999 جنيه.

iPhone 14 Pro Max : بسعر 63.999 جنيه.

هواتف جوجل بيكسل 3 التي تدعم eSIM

جوجل بيكسل 3

جوجل بيكسل 3A:

جوجل بيكسل 7: بسعر 34 الف جنيه.

جوجل بيكسل 4:

جوجل بيكسل 4a:

جوجل بيكسل 5:

جوجل بيكسل 6: بسعر 33 الف جنيه.

جوجل بيكسل 6a: بسعر 27 الف جنيه.

جوجل Pixel 6 Pro: بسعر 38 الف جنيه.

جوجل Pixel 7: بسعر 37 الف جنيه.

جوجل Pixel 7 Pro:

هواتف موتريلا التي تدعم eSIM

موتريلا Razr 2019:

موتريلا Razr 5G: بسعر 38.500 الف جنيه.

هواتف سامسونج التي تدعم eSIM

سامسونج Galaxy A54: بسعر 17.200 جنيه.

سامسونج Galaxy Z Flip: بسعر 17.999 جنيه.

سامسونج Galaxy Z Flip 5G : بسعر 38.999 جنيه.

سامسونج Galaxy Z Flip3 5G: بسعر 21 الف جنيه.

سامسونج Galaxy Z Flip4: بسعر 32.888 جنيه.

سامسونج Galaxy Fold : بسعر 23.999 جنيه.

سامسونج Galaxy Z Fold2 5G: بسعر 35.999 جنيه.

سامسونج Galaxy Z Fold3 5G: بسعر 46.999 جنيه.

سامسونج Galaxy Z Fold4: بسعر 51.999 جنيه.

سامسونج Galaxy S20: بسعر 12.999 جنيه.

سامسونج Galaxy S20+ 5g:

سامسونج Galaxy S20+ Ultra: بسعر 15.555 جنيه.

سامسونج Galaxy S20+ Ultra 5G:

سامسونج Galaxy S21: بسعر 20 الف جنيه.

سامسونج Galaxy S21+ 5G: بسعر 26 الف جنيه.

سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G: بسعر 25.999 جنيه.

سامسونج Galaxy S21: بسعر 20 الف جنيه.

سامسونج Galaxy S22: بسعر 19.099 جنيه.

سامسونج Galaxy S22+: بسعر 32 الف جنيه.

سامسونج Galaxy S22 Ultra: بسعر 37.699 جنيه.

سامسونج Galaxy Note 20 Ultra 5G: بسعر 34.700 جنيه.

سامسونج Galaxy Note 20: بسعر 22.199 جنيه.

سامسونج Galaxy S23: بسعر 40.500 جنيه.

سامسونج Galaxy S23+: بسعر 39.999 جنيه.

سامسونج Galaxy S23 Ultra: بسعر 39.999 جنيه.

هواتف أوبو التي تدعم eSIM

اوبو Find X3 Pro: بسعر 13,649 جنيه.

اوبو Reno 5A: بسعر 4599 جنيه.

اوبو Find X5: بسعر 18.999 جنيه.

اوبو Find X5 Pro: بسعر 12.499 جنيه.

هواتف سوني التي تدعم eSIM

سوني Xperia 10 III Lite:

سوني Xperia 10 IV:

سوني Xperia 1 IV:

سوني Xperia 5 IV:

Honor Magic 4 Pro : 16.695 الف جنيه.

هواتف شاومي التي تدعم eSIM

شاومي 12T Pro : بسعر 17,599 جنيه.

شاومي 13 : بسعر 8690 جنيه.

شاومي 13 Lite : بسعر 7612 جنيه.

شاومي 13 Pro : بسعر 11 الف جنيه.

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