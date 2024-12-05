كامل الوزير يشهد وصول أول رحلة لخط "الرورو" خلال زيارته إلى ميناء تريستا الإيطالي

كتبت- دينا خالد:

قام الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة ميناء تريستا بإيطاليا برفقة السفير بسام راضي سفير مصر بإيطاليا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن الوزير والوفد المرافق له خلال زيارته لإيطاليا تفقدوا الميناء وأطلع على كافة الأنشطة التي يتم تقديمها والخطة المستقبلية للتوسعات بالميناء والذي يعتبر من أهم الموانئ في إيطاليا ومنطقة أوروبا.

وعقد كامل الوزير اجتماعاً مع أندريا دياسبارو نائب رئيس شركة دانيللي وعضو مجلس إدارة الشركة المتخصصة في إنتاج معدات إنتاج الحديد وكافة أنواع العديد لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وتباحث الجانبان، وفق بيان الوزارة اليوم، إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر وكذلك المباحثات الخاصة بمشاركة شركة سالشيف مع شركة ايراتراك التابعة لهيئة السكك الحديدية المصرية لإنشاء شركة متخصصة في تجديدات السكك الحديدية بحيث تقوم الشركة الجديدة بتنفيذ تجديد المسافات المتراكمة والتي تصل إلى حوالي 2000 كيلو متر أو إنشاء الخطوط الجديدة.

بالإضافة إلى ⁠التعاون مع شركة ميرمك الإيطالية في مجالات السكك المختلفة مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الإشارات بخط الفردان بئر العبد واهمية قيام الشركة بإنشاء مصنع كبير لأنظمة الإشارات في مصر بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر لتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي بالإضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.

وقال أندريا دياسبارو إن الشركة تتطلع إلى إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام للحديد في مصر لإنتاج المواسير غير الملحومة (سيمليس) حيث أنها تمتلك مصنعا لإنتاج الفولاذ وتحتاج إلى خام ومكورات الحديد في عملية الإنتاج وأنها حريصة على التوسع في أعمالها في مصر عن غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط

وشارك كامل الوزير وبحضور ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي وقيادات النقل البحري في إيطاليا في الاحتفالية الكبيرة التي أقامها الجانب الإيطالي بميناء تريستا بمناسبة تشغيل خط الرورو المصري الإيطالي ووصول أول رحلة من الخط.

وأكد الوزير أن التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا هو نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي إنشاء ممر أخضر بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن هذا الخط البحري يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع.

وأوضح أن تشغيل الخط سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وأن هذا التشغيل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة.

وأضاف أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على جعلها منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوربية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أنه من الخطط قيامه بزيارة مصر في الربع الاول من عام 2025 لمتابعة مناقشة موضوعات التعاون المشتركة بين الجانبين.