"إكسون موبيل" تبدأ حفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز بغرب المتوسط منتصف الشهر الحالي

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماعا عقده مع مسؤولي شركة إكسون موبيل العالمية، أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها أنشطة الشركة وخططها في مجال الاستكشاف وتنمية الحقول.

ووفق بيان الوزارة اليوم، ناقش الجانبان أيضا إتاحة تصدير كميات من إنتاج الشركة المستقبلي عبر البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر، بالإضافة إلى مناقشة آلية تقاسم الأرباح وسقف تسعير الغاز المنتج، للوصول إلى صيغة مناسبة للطرفين

كما أبدى الجانبان اعتزامهم توقيع خطاب نوايا، خلال مؤتمر ومعرض إيجبس المقبل، تأكيدًا على التزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك.

وتأتي هذه الجهود في ظل سعي شركة إكسون موبيل لتعزيز تواجدها في مجال الاستكشاف وتنمية الحقول بمصر، خاصة مع استعداد الشركة للبدء يوم 15 ديسمبر المقبل بأنشطة الحفر البحري بمنطقة امتياز شمال مراقيا البحرية بغرب المتوسط.

وجاء ذلك في إطار مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية، في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن، بحضور شريف كامل، السفير المصري في لندن، ومعتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.