"سيدي كرير" و"اموك" تنفذان صفقات ضخمة بـ 572 مليون جنيه

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة "سيدي كرير" للبتروكيامويات تنفيذ صفقة، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم الشركة المصدرة لعدد 11 مليون سهم، بقيمة 234 مليون جنيه، وفق إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم.

كانت سيدي كرير للبتروكيماويات حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نموا في صافي الأرباح بنسبة 4.13%، لتسجل 1.88 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 1.81 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2023.

كما أعلنت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "اموك"، عن تنفيذ صفقة، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم الشركة المصدرة لعدد 44 مليون سهم، بقيمة 338 مليون جنيه، وفق إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم.

كانت “أموك “، حققت خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 13.6% مسجلة 479.07 مليون جنيه، مقابل 421.47 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023-2024.