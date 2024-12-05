مسؤول الشركات والابتكار يناقشون أهم معايير نجاح شركات التسويق في المجتمعات المختلفة

كتبت- أمنية عاصم:

تصوير: محمد معروف:

ناقش مسؤولو الشركات والابتكار خلال مؤتمر"Marketing Plus Cairo 2024" أهم معايير نجاح شركات التسويق في المجتمعات المختلفة واكتشاف الموهوبين.

وأوضحت داليا زايد، مؤسسة ومديرة تنفيذية لشركة FWD Consultancy، أهم المعايير التي تدل على نجاح شركات التسويق العالمية.

وأضافت خلال كلمتها في إحدى الجلسات النقاشية خلال مؤتمر "Marketing plus Cairo 2024" أن قياس عوائد الاستثمار لابد أن يأتي من توافر معايير محددة لدى الشركات تساهم في القول إن تلك الشركة ناجحة.

وتابعت زايد، أن لابد على الشركات عدم النظر على هدف تحقيق مكاسب فقط ولابد أن تأخذ في الاعتبار التماشي مع المعايير الاجتماعية بما يضمن لها النجاح على المستويين المجتمعي وتحقيق العوائد المادية المرغوبة.

وأضافت زايد أنه "على سبيل المثال يوجد شركة في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في القطاع الغذائي وتنتج من ضمن منتجاتها الشاي الأخضر إلا أنه سعيها نحو عمل مشروع مجتمعي مع الفلاحين يضمن مساعدة الفلاح على إنتاج مواد عضوية تساهم تحسين المجتمع بجانب مساهمة الشركة على إنتاج أجود أنواع الشاي الأخضر بما كانت له مردودا على أرباح الشركة".

وأوضحت زايد أن شركة بيبسي في 2004 قامت بعمل برنامج للشباب لرعاية الشباب الموهوبين في ريف مصر بما ساهم في اكتشاف موهبة محمد صلاح.

وأكدت زايد أن قوة الأمل لدى الشركات تظهر في أماكن كثيرة وفي مناطق مختلفة من العالم حيث هناك مطاعم في اليابان تسمى ب"الاوردرات المغلوطة" نظرا لأن تلك المطاعم تعمل على الاستعانة بالأشخاص المصابة بالزهايمر إلا أن الأفراد تذهب إلى تلك المطاعم بغاية السرور حيث أن هذا الأمر يدعم الانسانية، مؤكدة أننا جميعا نتسم بالاستدامة.

وقال وليم سيكر، أحد الكتاب المشاركين في مؤتمر "Marketing Plus " إن الشركات العالمية تشكل قوة إنتاجية موضحًا أن الشركات تعمل على خلق منطقة مغلقة للمستعملين مثل شركة "ميتا" من خلال تطبيقاتها- فيسبوك وإنستجرام وثريد- التي تجعل مساحة المتصل منغلق بما يساعد في تغيير قيم المستعملين.

وأضاف وليم أنه لابد للشركات أن يكون لها هدف محدد أو تتمحور حول هدف حيث تلك الأهداف يكون من الصعب اتخاذها في دول الغرب نظرا لتحكم الرأسمالية إلا أن الشركات في الشرق قادرة على اتخاذها بسهولة.

وأشار وليم سيكر إلى أن قوة تحديد الهدف حيث يوجد شركة تم تأسيسها في هولندا خلال فترة جائحة كورونا تعمل على استغلال تكدس الأكياس الخاصة بالبقالة لدى الأفراد لتقوم بجمعها وإعادة تدويرها لتصبح حاليا من كبري الشركات في هولندا وبلجيكا.

ومؤتمر Marketing Plus يعد مؤتمرًا مكثفًا لمدة يوم واحد مصممًا لتزويد مديري التسويق وقادة التسويق وأصحاب الأعمال باستراتيجيات متطورة للنجاح في مشهد التسويق في المستقبل في عالم حيث تقود الذكاء الاصطناعي التغيير، وتتطور توقعات المستهلكين بسرعة البرق.