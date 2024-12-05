"إي آند" مصر تطلق خدمة الشريحة المدمجة eSIM رسميًا في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة إي آند مصر، إنها أطلقت خدمة الشريحة المدمجة (eSIM) رسميًا في السوق المصري من خلال جميع فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بحسب بيان لها اليوم الخميس.

وتُمثل الشريحة المدمجة (eSIM) نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث تُغني عن استخدام الشرائح التقليدية القابلة للإزالة وتتيح تجربة أكثر سلاسة ومرونة للمستخدمين، وتقدم حلولاً مبتكرة لتجنب تعرض الشرائح للتلف أو الفقد.

ويأتي إطلاق هذه الشريحة المتطورة كجزء من تحولها من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة تقدم باقة متنوعة من الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة.

وتُمثل خدمة eSIM خطوة محورية مهمة نحو تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة، لكونها شريحة رقمية مدمجة ومتكاملة تعمل داخل الأجهزة الذكية، حيث يتم تخزين معلومات الشبكة مباشرة داخل الجهاز نفسه. وتتيح eSIM للمستخدمين تفعيل الخدمة بسهولة من خلال مسح رمز QR، مما يساهم في الحد من الحاجة إلى الأجهزة المادية والشرائح التقليدية.

واكدت الشركة، في بيان لها اليوم على عملاءها الراغبين في الحصول على الشريحة المدمجة eSIM إلى ضرورة التأكد من دعم أجهزتهم المحمولة لهذه التقنية من خلال إعدادات الهاتف أو التواصل مع خدمة العملاء، قبل التوجه إلى أقرب فرع لشراء الخدمة واستلام رمز QR الخاص بها.

وقال سامر مراد، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة إي آند مصر، إن إطلاق خدمة eSIM ليس مجرد إضافة لخدماتنا المتعددة والمتنوعة، بل هو تعبير عن التزامنا بالحفاظ على موقع الريادة في تقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة ومتطورة تُحدث نقلة نوعية في عالم الاتصالات.