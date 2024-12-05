تباع رسميا من اليوم.. كيف تُفعل شريحة eSIM المدمجة؟
كتبت- منال المصري:
تبدأ شركات المحمول الأربعة "فودافون و أورنج مصر واتصالات والمصرية للاتصالات "we" اليوم بيع أول شريحة ذكية مدمجة بالموبايل " eSIM" بعد أن أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الخميس رسميا إطلاق تقنية الشريحة المدمجة eSIM بالسوق المصري.
ما هي تقنية الشريحة المدجة "eSIM"؟
- الشريحة المدمجة هي شريحة مثبتة داخل جهاز المحمول وغير قابلة للإزالة مثل الشريحة التقليدية SIM Card
- تعمل بشكل رقمي تام وتوفر مرونة أكبر للمستخدمين.
- تواكب أحدث التوجهات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول من الشرائح التقليدية إلى المدمجة بكافة الأجهزة والهواتف مستقبلا.
مزايا الشريحة المدمجة eSIM؟
- تمكين المستخدم من تشغيل أكثر من رقم على جهاز واحد.
- تشغيل الهاتف في حالة السفر من أي مشغل محمول أجنبي، دون الحاجة إلى إخراج الشريحة الأصلية.
- تخزين العديد من الملفات التعريفية للمشغلين (e-profiles) على جهاز واحد والتبديل فيما بينها.
خطوات تفعيل الـ SIM في حالة شراء رقم جديد:
- يقوم العميل بزيارة فرع الشركة المشغلة لشراء خط محمول جديد ذو شريحة مدمجة eSIM .
- يختار العميل رقم المحمول.
- يتم توقيع العقد للخط ذو شريحة المدمجة eSIM .
- يقوم مسؤول المبيعات أو موظف خدمة العملاء بطباعة رمز الاستجابة السريعة QR code من النظام الداخلي.
- يقوم العميل بتفعيل الـeSIM.
- صلاحية الـ QR code هي 5 أيام فقط من تاريخ الحصول عليه، وفي حالة تجاوز المدة يتوجب على العميل التوجه لفرع الشركة المشغلة للخدمة لاستبدال الشريحة واستلام QRCode جديد.
خطوات تفعيل SIM لأرقام التليفون الحالية
- يقوم العميل بزيارة فرع الشركة المشغلة لشراء شريحة مدمجة eSIM .
- يتم توقيع العقد للشريحة المدمجة eSIM.
- يقوم مسؤول المبيعات أو موظف خدمة العملاء بتبديل شريحة الـ SIM التقليدية إلى eSIM على نفس الرقم.
- يقوم مسئول المبيعات أو موظف خدمة العملاء بطباعة رمز الاستجابة السريعة QR code من النظام الداخلي.
- يقوم العميل بتفعيل الـ eSIM.
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