البترول: توقيع اتفاق مع باريك جولد للاستثمار في استغلال خام الذهب

كتبت- دينا كرم:

ناقش المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة باريك جولد أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها نموذج اتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها مؤخراً بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وشركة باريك.

كما تطرق مسؤلو شركة باريك، وقق بيان وزارة البترول اليوم، إلى رغبتهم في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر، لافتين إلى أهمية الانتهاء من الموافقات الخاصة بنموذج الاتفاقية، بما يضمن تطبيق بنودها على المناطق الجديدة التي يسعون للحصول عليها.

ودعا بدوي، شركة باريك جولد إلى المشاركة في المزايدة الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.

وشهد اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية، والتي تسمح لشركة باريك العالمية بالاستثمار داخل مصر، وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب، وذلك بعد استكمال اتخاذ كافة الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن الانتهاء بنجاح من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثاً، وتعكس هذه الاتفاقية المعدلة الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس، لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين في مصر.



