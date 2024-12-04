اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية و"انجلو جولد اشانتي" لضخ استثمارات في منجم السكري للذهب

كتبت- دينا كرم:

وقعت هيئة الثروة المعدنية مع شركة انجلو جولد اشانتي على مشروع مسودة اتفاقية للبحث عن خام الذهب، وذلك بعد استكمال كافة الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.

ووفق بيان الوزارة اليوم، جاء توقيع الاتفاقية خلال مشاركة، كريم بدوي، في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن، واستمرارًا للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات في مجال استخراج الذهب.

واعلنت الوزارة، الانتهاء بنجاح من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، وتعكس هذه الاتفاقية المعدلة الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر.

كما بحث كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة أنجلوجولد أشانتي الجنوب أفريقية، موقف أعمال البحث والتنقيب بمناطق الامتياز، التي آلت ملكيتها إلى الشركة بعد استحواذ شركة أنجلوجولد مؤخراً على شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري، الذي يُعد واحداً من أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وقال مسئولو شركة "أنجلو جولد أشانتي" إن الشركة تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في تنمية منجم السكري، من خلال تنفيذ مزيد من عمليات الاستكشاف والتطوير.

كما تطرق اللقاء إلى موقف تقدم الأعمال، فيما يتعلق بإنشاء مدرسة للتعدين في مصر، لتدريب الشباب المصري على مهارات التعدين المختلفة والتي بدأت شركة سنتامين في إنشائها حيث من المقرر أن يبدأ العمل بالمدرسة في سبتمبر 2025.

ودعا بدوي، الشركة إلى المشاركة في المزايدة الجديدة، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.