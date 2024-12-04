كيف تستطيع شراء سبيكة ذهب عيار 24 ب2224 جنيها فقط؟

كتبت- أمنية عاصم:

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا في حديثه مع "مصراوي"، إن السبائك ذات الأوزان الصغيرة تشكل أداء جيد للحفاظ على الأموال حيث يوجد سبيكة نص جرام بـ قيمة 2224 جنيهًا.

وأشار نادي إلى أن المصنعية على الجرام الواحد قد تتجاوز 120 جنيهًا بينما على النصف جرام قد تصل إلى 150 جنيهًا؛ بما يجعل الاستثمار في الأوزان الصغيرة غير مجزي.

وأوضح أن عملية تصنيع سبيكة النصف جرام تشمل تكاليف التغليف والمعالجة ورسوم الدمغ والموازين؛ مما يزيد التكلفة بشكل كبير.

وأكد نادي نجيب أن شراء السبائك ذات الأوزان الصغيرة تهدف إلى تجميد الأموال بدلًا من إنفاقها، موضحا أنه لا يوجد إقبال كبير على الشراء الذهب حاليًا في السوق وسط ضعف السيولة لدى الأفراد.

غير مجدية في الاستثمار

وأكد سكرتير عام شعبة الذهب سابقا أن تلك الأوزان الصغيرة في السبائك لا يمكن اللجوء لها في حال الرغبة في الاستثمار لأن المصنعية تكون مرتفعة بالنسبة إلى الوزن، حيث الأفراد التى ترغب في الاستثمار لابد من شراء السبائك التى تتجاوز 5 أو 10 جرامات لاستيعاب الزيادة في السعر على مستوى المصنعية.