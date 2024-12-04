تتجاوز 40%.. توقعات بحدوث طفرة سعرية لأسهم المصرف المتحد في أول جلسة تداول

كتبت- أمنية عاصم:

توقع خبراء أسواق المال الذين تحدث إليهم "مصراوي" حدوث طفرة سعرية تتجاوز 40% في أول جلسة تداول على أسهم المصرف المتحد مدعومة من الإقبال المتوقع من الأفراد المستثمرين الذين لم يتمكنوا من الشراء في الإكتتاب العام بجانب عدم وجود حدود سعرية في أول جلسة تداول للسهم.

أمس الأربعاء تم إغلاق باب الاكتتاب الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد وبقيمة إجمالية 4,57 مليار جنيه وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص)

توقع حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية، أن يشهد أسهم المصرف المتحد ارتفاعات سعرية كبيرة تتجاوز نسبة 30 و 40% خلال أول جلسات تداول السهم.

وأرجح ذلك إلى نجاح الاكتتاب الخاص الذي تجاوز تغطيته 6 مرات والاكتتاب العام الذي تجاوز تغطيته 59 مرة؛ بما يشير إلى إقبال كبير يعكس ثقة السوق بهذا الطرح.

وأوضح الغايش، أنه من المتوقع أن نشهد بدأ أولى جلسات التداول خلال الأسبوع المقبل، مُرجحًا أن تكون في الاثنين أو الثلاثاء القادم.

وأضاف أن تحقيق طفرات سعرية يعتمد بشكل كبير على استقرار السوق - وقت التداول - سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، موضحًا أنه في حال حدوث أى مستجدات سلبية سواء محلية أو عالمية في أول جلسات تداول السهم ستؤدي إلى قدرة السهم على تحقيق طفرات سعرية؛ متأثرًا بأداء السلبي للسوق.

وأشار إلى أن سعر الطرح الذي بلغ 13.85 جنيه للسهم يعد جذابًا للمستثمرين؛ مما يزيد من احتمالية تحقيق زيادات كبيرة في اليوم الأول للتداول.

واتفقت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري وي لتداول الأوراق المالية، مع العايش حول إمكانية أن يشهد سهم المصرف المتحد طفرة سعرية خلال أول جلسة تداول؛ يرجع ذلك لعدم وجود حدود سعرية وفقًا لقواعد القيد والتداول في البورصة بما يدعم صعود السهم بسبب حجم الطلبات.

وبررت توقعها أن زيادة حجم الإقبال خاصة على الاكتتاب العام يشير إلى أن الأفراد والمستثمرين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أسهم خلال الطرح العام سيقومون بتقديم طلبات شراء خلال أول جلسة تداول.

وأشارت إلى أن نجاح طرح المصرف المتحد يعد مقدمة لبداية استكمال برنامج الطروحات الحكومية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم التغطية الكبيرة للاكتتاب الخاص والعام.

وتابعت أن السوق حاليًا متعطشًا للاكتتابات الجديدة والطروحات القوية خاصة الطروحات الحكومية التى تكون في الغالب شركات ذات ربحية عالية وأداء قوي؛ مما يجعلها جذابة للمستثمرين، قائلة "إن البضاعة الجيدة تجذب السيولة والمستثمرين"؛ بما يساعد على جذب صناديق الاستثمار العربية والأجنبية.