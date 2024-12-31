شعبة المحمول تعلق على الصور المتداولة بشأن الضرائب المفروضة بعد التسجيل على "تليفوني"

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كتبت - آية محمد:

علق محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة التي ظهرت للمواطنين من خلال تطبيق "تليفوني"، قائلًا: إن المعلومات المنتشرة غير صحيحة.

ونصح طلعت المواطنين بالتمهل قبل نشر أو تداول هذه المعلومات، مؤكدًا أنهم لن يدفعوا أي رسوم في الوقت الحالي، حيث إنه لم يتم تطبيق القرار بعد.

وطالب طلعت، المواطنين بالإسراع في تسجيل هواتفهم عن طريق تفعيل شرائح الهواتف المحمولة لتجنب فرض ضرائب عليها بعد تنفيذ القرار.

وأضاف طلعت أن الهواتف التي تحتوي على شريحتين يجب تفعيل الشريحتين فيهما لتجنب فرض ضرائب على الشريحة غير المفعلة بعد تطبيق القرار.

وأوضح طلعت، أن تفعيل الشرائح يتم بسهولة من خلال إجراء مكالمة باستخدام الشريحة المعنية.