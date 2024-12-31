"سيدي كرير" تعتمد موازنة العام الجديد بسعر تقديري 55 جنيها للدولار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات استهدافها إيرادات بقيمة 16.07 مليار جنيه خلال الموازنة التقديرية للعام المقبل 2025 مقابل 13.6 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري.

قدرت الشركة موازنتها على أساس سعر صرف جنيه أمام الدولار يصل إلى 55 جنيهًا للبنود التى يتم تقديرها بالعملة الأجنبية، بحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشركة، أنها تستهدف الشركة تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.644 مليار جنيه، مقابل 1.91 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري.

وتأسست شركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك - عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2005. ومتخصصة في إنتاج البولي اثيلين (عالى الكثافة ومنخفض الكثافة) باستخدام الإثيلين الذى يتم إنتاجه بمعالجة غازات الإيثان و البروبان - الواردة من مجمع غازات الصحراء الغربية "شركة جاسكو" - وذلك في إطار أفضل تكنولوجيات الإنتاج القائمة على توفير الطاقة وصديقة للبيئة.