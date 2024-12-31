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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في آخر جلسات عام 2024

03:34 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.42% إلى مستوى 29740 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.14% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.04%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 107.56 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 47.51 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 60.04 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.91 % إلى مستوى 29325 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.

البورصة المصرية مؤشر EGX70 البورصة
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