ما هي الشركات صاحبة أعلى مضاعفة ربحية بالبورصة خلال 2024؟

كتبت- أمنية عاصم:

حققت 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، أعلى معدلات مضاعفة الربحية -مقارنة بشركات السوق الرئيسي- منذ بداية العام حتى جلسة 29 ديسمبر 2024.

ووفقًا لموقع البورصة المصرية، مضاعفة الربحية تعني السعر السوقي للسهم مقسوم على ربحية السهم، ويوضح مضاعف الربحية قابلية المستثمر للدفع مقابل كل جنيه من أرباح الشركة، وترجع أهمية حساب مضاعف الربحية لمقارنة عدة شركات ينتمون إلى نفس القطاع، وللسوق بوجه عام، أو لمقارنة مضاعف ربحية الشركة خلال فترة زمنية معينة.

وحققت الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير، أعلى معدلات مضاعفة ربحية حيث بلغت 5716 مرة وبرأسمال سوقي بلغ 322.11 مليون جنيه.

وسجل سعر الفتح للسهم 46.05 جنيه خلال أول جلسة من العام الحالي ويغلق عند 49.48 جنيه خلال 29 ديسمبر 2024، مسجلًا أعلى سعر للسهم عند سعر 67 جنيه - خلال جلسة 21 فبراير 2024 - وأقل سعر للسهم 28.12 جنيه خلال جلسة 13 مايو 2024.

ويليها شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية – قطاع خدمات مالية غير مصرفية – بمضاعف ربحية بلغت 2989 مرة، وبرأسمال سوقي يصل لـ 116.30 مليون جنيه.

ليصل سعر الفتح للسهم 8.96 جنيه خلال أول جلسة من العام الحالي ويغلق عند 22.26 جنيه خلال جلسة 29 ديسمبر 2024، مسجلًا أعلى سعر للسهم عند سعر 40 جنيه - خلال جلسة 11 سبتمبر 2024 - وأقل سعر للسهم 7.12 جنيه خلال جلسة 18 يوليو 2024.

وجاءت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية–قطاع رعاية صحية وأدوية– في المركز الثالث بمضاعف ربحية بلغت 2417 مرة، وبرأسمال السوقي 337.5 مليون جنيه.

ليصل سعر الفتح للسهم 79 قرشًا خلال أول جلسة من العام الحالي ويغلق عند 1.35 جنيه خلال جلسة 29 ديسمبر 2024، مسجلًا أعلى سعر للسهم عند سعر 1.85 جنيه - خلال جلسة 2 أكتوبر 2024- وأقل سعر للسهم 61 قرشًا جنيه خلال جلسة 28 إبريل 2024.

واحتلت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية – قطاع عقارات – المركز الرابع بمضاعف ربحية بلغت 1679 مرة، وبرأسمال سوقي بلغ 651.28 مليون جنيه.

ليصل سعر الفتح للسهم 46 قرشًا خلال أول جلسة من العام الحالي ويغلق عند 1 جنيه خلال جلسة 29 ديسمبر 2024، مسجلًا أعلى سعر للسهم عند سعر 1.27 جنيه - خلال جلسة 9 ديسمبر 2024 - وأقل سعر للسهم 34 قرشًا جنيه خلال جلسة 13 مايو 2024.

ولتأتي شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية شركة منقسمة– قطاع العقارات– بمضاعف ربحية بلغ 1102مرة، وبرأسمال سوقي 704.34 مليون جنيه.

ليصل سعر الفتح للسهم 56.64 جنيه خلال أول جلسة من العام الحالي ويغلق عند 19.12 جنيه خلال جلسة 29 ديسمبر 2024، مسجلًا أعلى سعر للسهم عند سعر 56.96 جنيه خلال جلسة 8 يناير 2024 وأقل سعر للسهم 12.72 جنيه خلال جلسة 29 مايو 2024.