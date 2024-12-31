"مشارق للاستثمار العقاري" تستحوذ على 33% من رأسمال القاهرة للاسكان والتعمير

كتبت أمنية عاصم:

أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، عن استحواذ شركة مشارق للاستثمار العقاري على 33.02% من رأسمال الشركة بعدد أسهم بلغت 296 مليون سهم منفذ عليها الصفقة.

ووفق الإفصاح المنشور على شاشة البورصة المصرية، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 896.8 مليون جنيه بمتوسط سعر 3.03 جنيه للسهم الواحد.

وأضاف الإفصاح، أن البائع هى شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية لتنخفض نسبة ملكيتها في شركة القاهرة للاسكان والتعمير من 70.07% لـ 37.05% بعد تنفيذ الصفقة.

ويذكر أن شركة مشارق للاستثمار العقاري قامت – الأحد الموافق 29 ديسمبر – بالاستحواذ على 10.02% من رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية في صفقة نقل ملكية، حيث تم شراء 332 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 896.4 مليون جنيه بمتوسط سعر 2.7 جنيه للسهم.

وخفضت شركة وادي للاستشارات - البائع- حصتها في رأسمال الكابلات الكهربائية المصرية من 10.7% إلى 0.7% بعد تنفيذ الصفقة.