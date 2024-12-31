طريقة استخدام تطبيق "تليفوني telephony" للكشف عن جمارك الهواتف وسداد الرسوم

كتبت- دينا كرم:

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن إطلاق تطبيق "تليفوني" (telephony) ، لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وذلك بعد إعتزام مصر النية لتطبيق رسوم جمركية على هواتف المحمول الواردة من الخارج، سواء بصحبة المصريين أو السائحين الذين تتجاوز إقامتهم 90 يومًا.

كما أن هذا التطبيق متاح لنظامي تشغيل أندرويد و iOS مما يتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم، كما يتيح التسجيل والاستعلام عن جهازك المحمول بكل سهولة وأمان.

خطوات تسجيل الهاتف المحمول على تطبيق "تليفوني" telephony

1- تحميل تطبيق “تليفوني”، عبر متجر "Google Play" للآندرويد يمكنك التحميل بالضغط هنا، أو "App Store".للآيفون.

2- تسجيل بياناتك الشخصية لعمل حساب علي التطبيق، وهذه البيانات مثل جواز السفر ورقم الهاتف المحمول.

3- بمجرد التسجيل، وفي حال وجود رسوم على جهازك، سيتيح التطبيق لك خيارات دفع آمنة.

4- وللحصول على الإعفاء على جهاز واحد إذا كنت قادما من الخارج، يمكنك تسجيل طلبات الإعفاء أونلاين.

4 - ويمكنك متابعة طلبك وما تم فيه عبر الضغط على طلباتي:

خدمات تطبيق تليفوني telephony

ويتيح التطبيق عدة خدمات منها: مسح جواز السفر، مسح رقم العدة، دفع الرسوم، طلبات الإعفاء.

وجاء ذلك في إطار ما تقوم به وزارة المالية لمكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تفاقمت في السوق المصرية، إذ إن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل مصر بشكل غير قانوني، ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة، لأن قيمة الهواتف المهربة التي دخلت البلاد خلال عام واحد بلغت نحو 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ما تم إحباطه من عمليات تهريب عبر المنافذ الجمركية.، وفق ما صرح به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.