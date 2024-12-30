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10% زيادة في الإقبال على شراء اللحوم تزامنا مع الكريسماس وأعياد الميلاد

03:46 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

10% زيادة في الإقبال على شراء اللحوم تزامنا مع الك

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كتبت- دينا كرم:

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، إن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على شراء اللحوم خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، بنسبة تصل إلى 10%، مقارنة بالأيام السابقة.

وأضاف وهبة، أن هذه الزيادة في الإقبال علي الشراء، تأتي تزامنا موسم الكريسماس واقتراب إفطار الأخوة المسيحيين، وهو ما يعتبر من المواسم التي تنعش الطلب على اللحوم.

وأوضح وهبة، أن أسعار اللحوم شهدت استقرارا خلال هذه الفترة، حيث تراوح سعر الكيلو من اللحوم البلدي بين 400 و450 جنيها، أما أسعار اللحوم المستوردة الحية فتتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، واللحوم المبردة مثل السوداني والجيبوتي، فيبلغ سعرها من 300 إلى 320 جنيهًا للكيلو، بينما سعر اللحوم المجمدة الهندية بسعر 230 جنيها والبرازيلية بسعر 260 جنيها للكيلو.

وأشار وهبة، إلى أن بعض محلات الجزارة لجأت إلى تقديم تخفيضات تتراوح بين 10% و20% بهدف جذب المستهلكين، خاصة في ظل ضعف الإقبال خلال الفترات السابقة بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد وهبة، على أن أسعار اللحوم هذا العام مشابهة لأسعار العام الماضي، ومن غير المتوقع أن تشهد أي زيادة كبيرة خلال العام المقبل، وذلك لأن حالة الركود التي تعاني منها الأسواق تجعل من الصعب على التجار رفع الأسعار أكثر، حتى لا يخسرون زبائنهم وبالتالي تتوقف تجارتهم.

وأوضح وهبة، أن المستهلكين أصبحوا يشترون كميات أقل بسبب ارتفاع الأسعار، كما أن وجود عدة انواع كالسوداني، والجيبوتي، والبرازيلي جعل كل فرد يفضل شراء ما يتناسب مع امكانياته، فالجميع ليس لديه مقدرة علي شراء اللحوم البلدي، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت على شراء اللحوم والدواجن بالنسبة للمستهلكين.

مصطفى وهبة شعبة القصابين غرفة القاهرة التجارية الكريسماس أسعار اللحوم
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