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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:27 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.91 % إلى مستوى 29325 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.94% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.68%.
وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 26 مليار جنيه ليغلق بقيمة 2.139 تريليون جنيه مقابل 2.165 تريليون جنيه خلال اغلاقات جلسة اليوم الاثنين، لينخفض أسهم 143 شركة وارتفع أسهم 33 شركة بينما لم تتغير أسهم 35 شركة، ويذكر أن السوق فقد 22 مليار جنيه من رأس المال السوقي خلال جلسة أمس.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 41.1 مليون جنيه، و سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 29.91 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 71.03 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 1.21% إلى مستوى 29594 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية EGX30 المستثمرين العرب
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