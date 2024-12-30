بورصة النيل خلال 2024.. بين استقبال وافدين جدد وتحول 5 شركات للمؤشر الرئيسي وشطب آخرين

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت بورصة النيل- لتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة- خلال عام 2024 تقلبات مختلفة من استقبال وفود جديدة للاكتتاب في مؤشرها وشطب آخرين وتحول 5 شركات من مؤشرها للمؤشر الرئيسي الأوسع نطاقا للتداول أسهم الشركات الكبرى.

وبعد المتغيرات الأخيرة بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة النيل حاليا 17 شركة حتى الآن أبرزهم الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وفتنس برايم للأندية الصحية وشركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري وفق البيانات المنشورة على موقعها الإلكتروني.

وووفق لموقع البورصة المصرية حقق مؤشر بورصة النيل أو كما يطلق عليه "تميز" لسوق الشركات المتوسطة والصغيرة طفرة ملحوظة منذ بداية العام ليصعد بنسبة 56% ليسجل عند مستوي 9980 نقطة.

وافدان جديدان

احتضنت بورصة النيل خلال 2024 شركتين جديدتين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هما بريميم هيلثكير جروب - سيتى لاب للتحاليل الطبية سابقًا– و شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

25 ديسمبر 2024، بدء التداول على أسهم شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية - في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة - برأسمال مصدر يبلغ 40 مليون جنيه موزعاً على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم.

وتم تحديد سعر الفتح للسهم في الجلسة الأولى عند 1.79 جنيه، وهو القيمة العادلة للسهم، فيما بلغ رأس المال السوقي لشركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية بنحو 86 مليون جنيه، وفقًا لموقع البورصة.

29 ديسمبر 2024، بدء التداول على أسهم الشركة شركة بريميم هيلثكير جروب - في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – برأسمال برأس مال مصدر قدره 64 مليون جنيه موزع على 640 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه مصري للسهم الواحد.

وبلغ رأس المال السوقي شركة بريميم هيلثكير جروب حاليًا بنحو 1.33 مليار جنيه، وفقًا لموقع البورصة المصرية.

وجاء ذلك بعدما قامت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 12 ديسمبر بالموافقة في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 81.48 مليون جنيه لـ 2.36 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.28 مليار جنيه بواقع 28 سهم تقريبًا لكل سهم بإصدار عدد 22.81 مليار سهمًا قيمة كل سهم 10 قروش.

انتقال 5 شركات للمؤشر الرئيسي

كما شهد نفس العام انتقال 5 شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي لتداول الشركات الكبرى وهو ما يعد إضافة للمؤشر الرئيسي ونجاح بورصة النيل على تحول هذه الشركات إلى كبرى.

وتضمن 5 شركات المشروعات الصناعية والهندسية، وإم بى للهندسة والمقاولات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعى، والدولية للأسمدة والكيماويات.

شطب 3 شركات

وفي نفس الوقت شهد سوق الشركات المتوسطة والصغيرة توقف تداول أسهم 3 شركات، خلال العام الجاري، بناء على تعليمات صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد عدم تصويبها للمخالفات.

وتم شطب شركة الصخور العربية - شطبها إجباريًا- والبالغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 20 مليون جنيه موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه ‏مصري للسهم الواحد؛ نظرًا لمخالفة الشركة لأحكام المواد (43 مكرر) و(44) و(45)، في ضوء البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور بتاريخ 27 أغسطس.

كما تم شطب جينيال تورز -شطبًا إجباريًا- والبالغ رأسمالها المصدر والمقيد 4.749 مليون جنيه موزعًا على عدد 4.749 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد، وجاء ذلك لشطب نظرًا لعدم ‏التزامها بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال المدة الممنوحة للشركة في ضوء قرارات لجنة قيد الأوراق المالية في 13 مارس 2024.

وعلى نفس الخطى تم شطب شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية -شطبا إجباريًا- والبالغ رأسمالها المصدر والمقيد 4 ملايين جنيه موزعًا على عدد 40 مليون سهم بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم الواحد ؛ نظرًا لعدم ‏التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال المدة الممنوحة للشركة في ضوء قرارات لجنة قيد الأوراق المالية في 30 يناير 2024