ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 5.24% خلال أكتوبر الماضي
كتبت- دينا خالد:
ارتفع الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 112.32 خلال شهر أكتوبر 2024 (أولـي) مقابل 106.73 خلال شهر سبتمبر 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 5.24%.
وبحسب الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاثنين، بلغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 159.36 خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر سبتمبر 2024 حيث بلــــغ 147.63 بنسـبـه ارتفاع قــدرها 7.95%،وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وبلغ الرقم القياسي لصناعة الورق و منتجاته 77.73 خــــلال شــهـــر أكتوبر 2024 مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2024 حيـث بـلـغ 72.67 بنــسـبه ارتفاع قـدرها 6.96%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وبلـغ الــرقم القياسي لصناعة المنسوجات 170.20خلال شهــر أكتوبر 2024 مقــارنة بشــهــر سبتمبر 2024 حيــث بلــــغ 185.42 بنسبـة انخـفـاض قــدرها 8.21%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وبلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الجلد ومنتجاته 38.48 خـلال شهـر أكتوبر 2024 مقارنـة بشهر سبتمبر 2024 حــيــث بـلغ 43.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 12.41% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
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