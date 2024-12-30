موعد صرف رواتب العاملين بالدولة في يناير 2025

كتبت- منال المصري:

أعلنت وزارة المالية موعد صرف رواتب الموظفين العاملين بالدولة بكل الوزارات والشركات والهيئات المختلفة خلال أول شهر بالسنة الجديدة يناير المقبل مخصصة 6 أيام لصرف الرواتب وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و4 أيام لصرف متأخرات.

وبحسب تعليمات وزارة المالية، فإنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير والمتأخرات أيام 5 و6 و8 و9 من الشهر نفسه.

وأهابت المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.