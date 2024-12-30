"غاز مصر" تستهدف زيادة إيراداتها إلى 8.8 مليار جنيه خلال 2025

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة غاز مصر، إنها تستهدف زيادة إيرادات النشاط من 6.69 مليار جنيه المتوقعة خلال موازنة المالية لعام الحالي لـ 8.40 مليار جنيه خلال الموازنة المالية للعام 2025؛ وجاء ذلك وفق قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد أمس.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، تستهدف الشركة زيادة صافي الربح – بعد الضريبة – من 245 مليون جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي لـ 305 مليون جنيه خلال الموازنة المالية للعام 2025.

واستكمل الإفصاح، أنه من ضمن أهداف الشركة المساهمة في تحقيق متطلبات قطاع البترول لتنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي وتحقيق عدد عملاء نحو 280 ألف عميل، والتوسع في تنفيذ المشروعات الهندسية في مجال البترول والغاز والإنشاءات واستكمال تنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل مصنع إنتاج مواسير البولي إيثيلين بمنطقة العين السخنة.

وتابع الإفصاح، أن مجلس إدارة الشركة وافق على السير في إجراءات توقيع عقد مع الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز الطبيعي( TGS) لتنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد 10 محطات قياس بالمملكة الأردنية الهامشية بقيمة تقديرية 9.4 مليون دولار على أن يكون مدة التنفيذ 52 أسبوع.

وتأسست شركة غاز مصر عام 1983. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1992. ومتخصصة في توزيع الغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات توزيع وتوصيل الغاز الطبيعي، وتوريد المواد، وتوريد المعدات، وإعادة تأهيل المنصات الخارجية والبحرية، والطلاء، وأعمال العزل ضد الحرائق. لدى الشركة شركات تعمل في جميع أنحاء مصر والمملكة العربية السعودية وألمانيا وكندا.