الرقابة المالية تلزم بلتون القابضة بـ 3 شروط للموافقة على إجراءات زيادة رأسمال

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بالإشارة لقرار مجلس إدارة شركة بلتون القابضة، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لمناقشة زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع تم إلزام الشركة بـ 3 التزامات من قبِل الهيئة.

وأوضح الإفصاح المرسل من الشركة لإدارة البورصة، أن الشركة قررت زيادة رأس المال المرخص به من 11 مليار إلى 22 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10.92 مليار جنيه إلى 21.67 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.75 مليار جنيه موزعة على 5.37 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد؛ وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة مع إمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

واستكمل الإفصاح، أن الهيئة طالبة بلتون القابضة بعرض دراسة جدوى توضح أوجه استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين خلال انعقاد الجمعية العامة.

وأضاف إلى تضمين تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين المقبلتين تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، وكذلك الالتزام بأحكام المادة 50 من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.