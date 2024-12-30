كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر.

يذكر أن سعر الذهب تراجع بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2024-12-30، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4255 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3723 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3191 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2482 جنيه.

سعر الذهب عيار 10 بلغ 1773 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 132324 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29780 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 2621 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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