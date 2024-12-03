فوري: 2 مليار جنيه إجمالي مدفوعات خدمة "عالنوتة" إلكترونيا منذ بدابة العام الجاري

كتبت- آية محمد :

أعلنت شركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إحدى الشركات التابعة لفوري للمدفوعات الرقمية، تحقيق معاملات بنحو 2 مليار جنيه عبر خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" الرقمية أو المعروفة باسم "عالنوتة"، المخصصة للتجار الشركاء لفوري منذ بداية العام.

وأوضحت الشركة في بيان لها مشنور على البورصة المصرية، أن عدد المعاملات بلغ 750 ألف معاملة بفضل جذب الخدمة أكثر من 50 ألف تاجر منذ بداية العام الجاري التي تعتبر أول خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في مصر مصمم خصيصًا للتجار.

ما هي خدمة "عالنوتة"؟

وتتيح خدمة "عالنوتة" لتمويل السحب على المكشوف حدا ائتمانيا رقميا مدمجًا يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال ماكينات البيع pos عند الوصول لمرحلة الدفع، وتدعم هذه الخدمة احتياجات رأس المال العامل للتجار بحد أقصى يصل إلى 150 ألف جنيه.

كما يمكن للتجار استخدام هذا الحد الائتماني في مجموعة محددة مسبقًا من خدمات فوري، بالأضافة إلى تسديد المدفوعات لمورديهم، وعملية الانضمام مجانية تمامًا.

ويوفر المنتج، من خلال الخدمة، تجربة رقمية متكاملة وسلسة ومريحة، حيث يحول دفع الفواتير أو معاملات الأعمال بين الشركات " B2B" إلى قروض قصيرة الأجل بفترة سداد تتراوح بين 3 إلى 15 يومًا.

وقال ألكسندر ليفتشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن خدمة "عالنوتة" لتمويل السحب على المكشوف أصبحت أداة فعالة تقدم تسهيلات وتبسط العمليات التجارية اليومية لأكثر من 50 ألف تاجر من الشركاء لفوري.

وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري إن خدمة "عالنوتة " تفتح أمام فوري فرصًا جديدة للتعاون مع مختلف الموردين في جميع أنحاء مصر، مما يعزز مكانتهم في هذا النظام المتكامل.