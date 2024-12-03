ارتفاع الكوسة وانخفاض البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد :

ارتفعت أسعار الكوسة، والخيار، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي، والبصل الأبيض، بينما انخفضت أسعار البطاطس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و10 جنيهات بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و 14 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 15 و 20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الكوسة بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات، و13جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 17 و23 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 15 و23 جنيهًا.