المنافسة شرسة.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة حول موقفها من زيادة المصنعية لـ20%

كتبت- داليا الظنيني:

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الخبر المتداول بزيادة مصنعية الذهب بنسبة تصل لـ 20% جانبه الصواب بنسبة كبيرة، قائلا: "لا يوجد ما يسمى زيادة المصنعية بنسب ثابتة".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصنعية تحدد من قبل المصانع والمنتجين، ويتوقف على نوعه والجرام.

ولفت رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المنافسة شرسة بين المصنعين والمنتجين على الاستحواذ على السوق، وجلوسهم معا للاتفاق سيكون مخالفا للقانون.

واستطرد ميلاد، أن ارتفاع المصنعية وارد من بعض المنتجين بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وأكمل: المرحلة الحالية مختلفة على كل المستويات، والصراعات الدولية غير مسبوقة، وتشهد حروبا لا يعرف أحد مداها، وكل هذه الأحداث ستكون مؤشرات تحدد قيمة الذهب العالمي ومن ثم المحلي في الفترة المقبلة.

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