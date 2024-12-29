من الغد.. زيادة أسعار مصنعيات الذهب ومستشار التموين يكشف السبب

كتبت- دينا خالد:

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين للذهب، لمصراوي، إن هناك ارتفاعا في أسعار المصنعية بدءا من غدا الاثنين، وهي تعتبر زيادة سنوية.

وأرجع فرج، هذة الزيادة، إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة المسبوكات ومصاريف الإنتاج.

وأشار فرج، إلى أن متوسط الزيادة في سعر المصنعية، يتراوح بين 15 جنيها لعيار 21 جنيها، و20 جنيها لعيار 18 و24.

وأضاف فرج، أن سعر المصنعية على الجرام 21 للشركات المصرية يتراوح بين 70 و90 جنيها، بينما يتراوح سعر المصنعية لعيار 18 بين 100 و 130 جنيها للجرام.

وتختلف المصنعية باختلاف نوع المشغول الذهبي والورشة أو الشركة المصنعة، وتختلف أيضا إذا كان مشغولا ذهبيا أم سبيكة ذهبية، وبحسب نوع العيار، وفقا لقول فرج.

وذكر فرج، أن مصنعية السبائك الذهبية أقل من مصنعية المشغولات الذهبية.

ويتراوح متوسط مصنعية السبائك، بين 45 و 65 جنيها، باختلاف الشركات والأوزان، فكلما قل وزن السليكة ارتفعت المصنعية.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3201 جنيه للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيها للجرام، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.