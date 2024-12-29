عمومية "جهينة للصناعات الغذائية" توافق على الاندماج مع 4 شركات

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة على اندماج كل من شركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة، والشركة المصرية لمنتجات الألبان، والشركة المصرية للصناعات الغذائية – إيجيفود، وشركة المروة للصناعات الغذائية في شركة جهينة للصناعات الغذائية، وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقًا للقوائم المالية للشركات في 31 /12/ 2023.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أنه تم الموافقة أيضًا على تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 95 لسنة 2018 بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كل من الشركة الدامجة والشركات المندمجه.

وأضاف الإفصاح، أن عمومية وافقت على إضافة أنشطة جديدة إلى غرض شركة جهينة للصناعات الغذائية بعد الاندماج وتعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي تبعًا لذلك.

واستكمل، أنه تم الموافقة على الإبقاء رأس المال المرخص به والمصدر لشركة جهينة للصناعات الغذائية دون تغيير بعد الاندماج، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بالآثار المترتبة على الاندماج، و الموافقة بالإجماع على إعتماد عقد الإندماج.