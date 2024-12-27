2000 جنيه زيادة في سعر طن الأرز خلال شهر .. والشعبة: غير مبررة

كتبت- آية محمد:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار منذ بداية شهر ديسمبر، حيث زاد سعر طن الأرز بين 1500 و2000 جنيهًا، باختلاف الأنواع.

وأوضح شحاتة أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يتراوح بين 17 و17.5 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة حوالي 16 ألف جنيه، ووصل سعر الأرز الأبيض عريض الحبة إلى 28 ألف جنيه.

وأرجع شحاتة، ارتفاع الأسعار، إلى الشائعات المنتشرة عن قلة المعروض من الأرز هذا العام، وهو أن ما يدفع البائعين إلى تخزين الأرز لفترات طويلة.

وأشار شحاتة إلى أن، الزيادة الحالية هي زيادة غير مبررة ولا تتعلق بزيادة الطلب على الأرز.

وأكد شحاتة على أن استقرار أسعار الأرز لن يتحقق إلا مع توقف الشائعات المنتشرة حوله.