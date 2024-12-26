خبير اقتصادي: الحكومة تجاوزت مرحلة منح الحوافز إلى رعاية الاستثمار

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن عملية الاصلاح عمليه مستمرة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تقوم بإجراءات إصلاحية مستمرة تتناسب مع المتغيرات المتتالية.

وأضاف الدكتور وليد جاب الله خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا، أننا الآن في مرحلة فاصلة، حيث تم بالفعل انجاز ضخم في مجال البنية التحتية الذي يساعد على زياده حجم الاستثمارات، كما تم انشاء مناخ جاذب على مستوى التشريعات.

ولفت الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إلى أن اللقاءات التي تحدث ما بين رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمستثمرين هي لقاءات مهمة جدًا لأنها لقاءات بدأت تدخل في التفاصيل.

وأوضح أن الحكومة بدأت تدخل مرحلة رعاية الاستثمار وليس مجرد منح حوافز ورقية، لافتا إلى أن هذه الرعاية تأتي من خلال تفاعل ما بين الحكومة ورجال الأعمال.

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