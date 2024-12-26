خبراء: فرصة ذهبية للاستثمار في البورصة بالوقت الراهن لهذه الأسباب

كتبت- أمنية عاصم:

أكد خبراء أسواق المال الذين تحدث إليهم "مصراوي" أن الوقت الحالي يعد مناسبًا للشراء والاستثمار بالبورصة؛ مدعومًا بالتذبذبات التي يشهدها السوق المحلي نتيجة إغلاق أغلب شركات الوساطة المالية لمديونياتهم بما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم وهو ما يمثل فرصة لتحقيق مكاسب للمستثمرين.

وتضم البورصة المصرية 18 قطاعًا أبرزهم قطاع البنوك الذي يستحوذ على 22.4% من رأس المال السوقي الإجمالي ويليه قطاع موارد الأساسية بنسبة 16.54%، ثم قطاع العقارات الذي يستحوذ على 12.08% ويأتي قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 9.47%.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 حقق نموًا خلال العام الراهن قرابة 4% ليصعد من 24800 ألف نقطة ليسجل مع ختام جلسة اليوم الخميس عند مستوى 29957 نقطة.

قال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة "إيليت" للاستشارات المالية، إن الوقت الراهن مناسب للاستثمار داخل البورصة لكن ذلك يتوقف على نوعية المستثمر.

وأوضح أن الوقت سيكون مؤاتيا للمستثمر الجديد في البورصة لتكوين محفظته الاستثمارية، أما على مستوي المستثمر متواجد بالفعل بالبورصة يحتم عليه تقييم محفظته بشكل دقيق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وتعد الفترة الحالية فرصة جيدة للمستثمرين الجدد بشرط أن يكون استثمارهم طويل الأجل، فمن يخطط الشراء والانتظار لمدة سنة أو ثلاث سنوات سيجد في السوق فرصة ممتازة لتحقيق مكاسب بينما المستثمر الذي يتجه نحو المضاربة اليومية تعتبر مخاطرة كبيرة للمستثمرين المبتدئين، بحسب عضو مجلس إدارة شركة "إيليت".

سياسة التعامل مع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين الجدد

وأشار كمال، إلى أن البداية التدريجية للاستثمار في المحفظة الاستثمارية تعد الطريقة الأنسب لتحقيق مكاسب مرضية.

وقال: "إذا كانت المحفظة قيمتها 100 جنيه، فيمكن للمستثمر البدء بشراء 25% من إجمالي قيمة المحفظة، أما في حال تحسن السوق يمكن زيادة الاستثمار تدريجيًا ليصل إلى 50% من المحفظة، أما إذا استمر السوق في التراجع، فننصح بالشراء بنسب صغيرة مثل 10% أو 15% حتى تتضح اتجاهات السوق".

وأشار كمال إلى أن نقطة الدعم للمؤشر الرئيسي EGX 30 عند 29700 بينما نقطة المقاومة الأولى عند 30500 ويليها 31200 ؛ لذلك يفضل الشراء عند نقاط الدعم والبيع عند نقاط المقاومة لتحقيق عوائد جيدة.

سياسة التعامل مع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين الحاليين

وعلى مستوى المستثمر الحالي بالبورصة أكد كمال أنه في حال تواجده في أحد الأسهم الرابحة فسيمكنه من جنى أرباحه والاحتفاظ بالسيولة للاستفادة من انخفاضات السوق مستقبلاً.

وأوضح أن "على سبيل المثال إذا اشترى المستثمر سهماً بـ 8 جنيهات وارتفع إلى 10 جنيهات، يمكنه البيع حاليًا لتحقيق ربح من الهامش بي السعرين ثم عودته للشراء إذا انخفض السعر مجددًا".

واتفق مدحت سيف، الرئيس التنفيذي لشركة ماكينزي للاستشارات المالية مع الرأي السابق، حول أن الوقت الحالي يعد مناسبًا للشراء والاستثمار في البورصة المصرية خاصة في ظل التراجعات والتذبذبات الواقعة في سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن تلك الانخفاضات جاءت مدفوعة بإغلاق أغلب شركات الوساطة المالية لمديونياتها والمارجين؛ بما يجعلها تقوم بتسييل سيولة مالية للعملاء.

ونصح مدحت سيف المستثمرين بالسعي نحو الشراء بالأسهم التي يتوقع أن تكون لديها ملاءة مالية تدعمها للصعود؛ بما يضمن لهم أن تحقق تلك الأسهم نمو بنسبة تصل لـ 20% مع بداية العام المقبل.

وأشار إلى أن تلك المكاسب المتوقعة مرتبطة بشكل أكبر بالاستثمار في أسهم المؤشر EGX70 وأسهم المؤشر EGX 100، مضيفًا أن أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار في أسهم شركاتها تتمثل في قطاع العقارات والقطاع الصناعي والقطاع المالي غير المصرفي.