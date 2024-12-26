روشتة حسن هيكل لحل أكبر أزمات مصر الاقتصادية والتخلص من الدين العام

كتبت- أمنية عاصم:

قال رجل الأعمال حسن هيكل إن أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في زيادة معدلات الدين المحلي والأجنبي وتحمل الموازنة العامة فوائد أكبر. ووضح روشة للسيطرة على الأزمة خلال كلمته أمس في اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال.

روشتة حسن هيكل التخلص من الدين العام المحلي

وأوضح أن الدين العام المحلي يصل لحوالي 10 تريليون جنيه بفائدة تصل لـ 30% سنويًا، محذرا من أن موارد الدولة المصرية ستعاني خلال الأعوام القادمة لتحقيق توازن في ظل وجود أعباء مالية، خاصة أن الدين العام المحلي في هذا الحال يعد فائدة وليس أصلا.

وأضاف أن حجم الدين العام الأجنبي يصل لـ 140مليار دولار، بفائدة دولارية تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار دولار سنويًا.

وتابع أن الحلول للتخلص من الدين العام المحلي هو ضرورة تأسيس صندوق جديد بمصر وبيع كل شركات وأراضي الدولة للبنك المركزي المصري، بما سيؤدي إلى إسقاط مديونية الدولة، ليأتي بعد ذلك خطوة توحيد ميزانية واحدة للصندوق الذي سيملكه المركزي بنسبة أكبر تتراوح بين 60 و70% وشركات القطاع الخاص 30 و40%.

واستشهد بما حدث في إسبانيا وإيطاليا واليونان منذ 12 عامًا حيث كانوا على مقربة من إعلان إفلاسهم إلا أن البنك المركزي الفيدرالي الأوروبي تدخل حينها لشراء كامل المديونيات الخاصة بالبنوك والاستثمارات والأصول.

اقتراح حسن هيكل للسيطرة على الدين الأجنبي

وأشار إلى الحلول الخاصة بالدين العام الأجنبي تكمن في معرفة طبيعة تلك المديونية والتي تنقسم لشقين سندات متداولة في البورصة المصرية بجانب مديونية لمؤسسات أجنبية عديدة.

وشدد على ضرورة السعي والتواصل مع 20 لـ 30 مؤسسة - صاحبة الدين - من أجل الحصول على إعفاءات لتلك المديونيات خاصة، في ظل وجود إدارة أمريكية جديدة.

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