نجيب ساويرس: كلام هشام طلعت مصطفى صحيح ونعمل بخسارة في قطاع البناء

كتبت- منال المصري:

أشاد نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري بحديث هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بشأن تأُثير سعر الفائدة المرتفعة السلبي على الشركات العاملة في مصر.

كان هشام طلعت مصطفى حذر خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع كبار المستثمرين ورجال المال والأعمال أمس، من أن الهياكل التمويلية للشركات لن تتمكن من تحمل الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 32%، واقترح تشكيل لجنة من قِبل مجلس الوزراء بعضوية البنك المركزي المصري لمناقشة هذه المعضلة والخروج بحلول فورية.

وقال ساويرس في تدوينة له على منصة "إكس" تويتر سابقا، اليوم: "كلام صح 100/100 نعمل الآن بخسائر دائمة خاصة في قطاع البناء والتنمية العقارية لأن التضخم والفوائد تأكل الأرباح وتسبب خسائر وارتفاع تكلفة البناء".

اقرأ أيضا:

أسباب تخارج الشركات وروشتة إنقاذ.. أبرز تصريحات رجال المال والأعمال في اجتماع رئيس الوزراء

محمد الإتربي: 2360 شركة خرجت من مصر للإمارات في 6 أشهر

هشام طلعت مصطفى: الهياكل التمويلية للشركات لن تستطيع تحمل فائدة تصل لـ 32%

أحمد عز مثالًا.. هشام طلعت مصطفى يطالب الحكومة الاستعانة بالخبرات الناجحة



