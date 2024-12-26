3 شروط و3استثناءات.. ضوابط جديدة لاستيراد السيارات للاستعمال الشخصي

كتبت- آية محمد:

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 حول شروط الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي والعمل بها بداية من غدا من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم.



وحدد القرار عددا من شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي كالتالي:

1.قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات .



2.تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.



3.قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر و"استيفاء نموذج رقم (4)"، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية:

1.ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.



2.ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



3.السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.







