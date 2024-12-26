"الكابلات الكهربائية" تنفيذ صفقة ذات حجم كبير بـ 896.4 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة بقيمة 896,40 مليون جنيه.



ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم، فإن تلك الصفقة ذات الحجم الكبير تمت على 332 مليون سهم.



وتأسست شركة الكابلات الكهربائية المصرية، عام 1954. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع الكابلات المتنوعة في مصر، حيث تقوم الشركة بتصنيع كابلات الكهرباء منخفضة ومتوسطة وعالية التوتر وكابلات الاتصالات، ومجموعة واسعة من منتجات ECE التي يمكن تصنيعها بأنواع ومواصفات مختلفة.







