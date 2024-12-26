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ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

10:22 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

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كتبت- آية محمد:

زادت أسعار المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، بينما انخفضت أسعار البلطي بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و74 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و105 جنيه، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و290 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و340 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

المكرونة السويسي الكاليماري السبيط البلطي
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