انخفاض البصل والطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والملوخية، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الخيار الصوب، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و20 جنيهًا.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 14 و18 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيه.

يوسفي بين 6 و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 26 و40 جنيهًا.









